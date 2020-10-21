ولاء حافظ: مررت بظرف صعبة وجاهز لتحطيم الرقم القياسي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:17 م
بوابة الفجر
أحمد شديد
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قال الربان المصري ولاء حافظ، إنه مر بظروف صعبة خلال الفترة الماضية إلا انه نجح في التغلب عليها.

 

وأكد ولاء خلا كلمته بالمؤتمر الصحفي لكسر الرقم القياسي لاطول غطسة تحت الماء، أنه نجح في تجربته الاولي مع فريقه المساعد الجديد.

 

واختتم ولاء حافظ حديثه قائلا أثبت قدرتي علي البقاء تحت الماء لكسر الرقم القياسي وتحقيق إنجاز تاريجي يسجل باسم مصر في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

 

يذكر أن الربان البطل ولاء حافظ هو ضابط بالقوات الخاصة البحرية عمل بالقسم البحرى بوزارة البحث العلمى، وكان قائد سرب الغواصين فى نفس الوقت، ثم عمل مرشد بهيئة قناة السويس.


وقام بتحقيق رقم 51  ساعة  تحت الماء ليسجل بها بموسوعة غينيس ريكورد  العالمية ويكسر الرقم الأمريكى المحقق فى ذلك الوقت.

 

وقد تعرض الربان ولاء حافظ لحادث سيارة أصيب على اثره بشلل رباعي فقرر أن يضرب للعالم مثالا للبطل الذي لا تقهره الظروف كواحد من أبناء البحرية المصرية.

 

جدير بالذكر أن القوات البحرية المصرية تلعب دوراً بارزا فى تأمين حدود مصر الساحلية وحماية المياه الإقليمية والاقتصادية.

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