اليوم ... انطلاق مؤتمر رياضة الدارتس في الوطن العربي

يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة " أون لاين عبر تطبيق زووم " المؤتمر الدولي الأول للدارتس تحت عنوان ( نحو مستقبل أفضل لرياضة الدارتس في الوطن العربي .. تحديات وفرص ) والذي ينظمه الاتحاد المصري للدارتس تحت رئاسة شرفية للشيخ طلال المحمد الصباح وبمشاركة 19 دولة عربية وهي مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والسودان وجيبوتي والسعودية واليمن وسلطنة عمان الإمارات والكويت والبحرين والعراق والأردن وسوريا وفلسطين ولبنان بالإضافة ممثلين عن الجهات المعنية ومن بينهم عبد المنعم الشاعري مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية والأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية سعود العبد العزيز وبيل هاتر رئيس الاتحاد الدولي للدارتس و الإعلامي محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية وجياني ميرلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية والدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والدكتور هشام الجيوشي السكرتير العام للاتحاد والدكتورباسم التهامي مدير الأولمبياد المصري الخاص

ويقول الدكتور يحيى عبد القادر رئيس الاتحاد المصري للدارتس ورئيس المؤتمر أن إنعقاد المؤتمر يواكب احتفالات مصر بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي كانت الحد الفاصل بين فترة الإنكسار سنوات العزة بفضل تضحيات الجيش المصري وتكاتف الأمة العربية

وأضاف أن الهدف من المؤتمر هو نشر ثقافة ممارسة رياضة الدارتس في الوطن العربي ومن ثم تشجيع الدول العربية على تأسيس اتحادات وطنية للعبة إلى جانب الاتحادات الموجودة ببعض الدول تمهيدا لتدشين الاتحاد العربي للدارتس في أقرب وقت

وأوضح رئيس المؤتمر أن رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للمؤتمر كانت السبب الأكبر وراء إقبال معظم الدول العربية على المشاركة في فعالياته لاسيما وان الاتحاد المصري تأسس على يد الوزير كما أنه قدم له كافة أشكال الدعم حتى ينهض وينفذ فعالياته في مصر من خلال تنظيم العديد من البطولات المحلية واستضافة البطولات الدولية لاسيما وأن الوزير بارك تقدم مصربطلب رسمي لاستضافة كأس العالم للدارتس 2025





وحول وقائع المؤتمر قال جودة أبو النورمقرر المؤتمر وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدارتس أن الرئاسة الشرفية للمؤتمر من جانب الشيخ طلال المحمد الصباح ـ الشخصية المرموقة في الإدارة الرياضية على مستوى العالم وآسيا والعرب ـ تعد نقلة نوعية في مسيرة اللعبة ونجاحها في الوطن العربي مستقبلا

وأضاف أن المؤتمر تقدمه الإعلامية الجزائرية ليلى بن فرحات و يتكون من جلسة افتتاحية يتخللها كلمة للدكتور أشرف صبحي و كلمات كبار الضيوف وتعقد الجلسة الثانية تحت عنوان رياضة الدارتس علم وفن أما الجلسة الثالثة فعنوانها واقع الدارتس في العالم العربي وتشمل الجلسة الأخيرة توصيات المؤتمر كما يدير الجلسات الإعلامي المغربي مراد المتوكل والإعلامي التونسي توفيق العبيدي

وأشار أبو النور إلى أن المؤتمر شهد إقبالا من نحو 200 شخص من المهتمين برياضة الدارتس في الوطن العربي وسيمنحهم المؤتمر شهادة مشاركة تقديرا لإسهامهم في نجاح المؤتمر

وأوضح الدكتور حازم الروبي مدير المؤتمر أن التفاعل الكبير من جانب الدول العربية للمشاركة في المؤتمر يعكس الحاجة الملحة للاهتمام باللعبة في الوطن العربي وضرورة تأسيس اتحادات وطنية لها في البلدان العربية ومن ثم اتحاد عربي يرعى مصالح اللعبة والشباب العربي حتى يتبوأ المكانة اللائقة في المنافسات الدولية والقارية والإقليمية