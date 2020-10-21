بدء اختبارات الانضمام لفريق وادى دجلة للجمباز الإيقاعي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:21 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلنت مجموعة أندية وادى دجلة عن بدء اختبارات التقييم للانضمام إلى فريق وادى دجلة للجمباز الإيقاعي وذلك لمواليد 2013، ومواليد 2014، بالإضافة إلى مواليد 2015، والتي ستجرى على مرحلتين، مرحلة الاختبارات الخاصة بأعضاء الأكاديمية، ومرحلة الاختبارات الخاصة بأعضاء أندية وادى دجلة من خارج الأكاديمية، مقسمة على مدار ستة أيام مختلفة، وفقًا لمواليد المتقدمين. 

وبدأ بالفعل التقديم لأداء الاختبار لأي من المرحلتين في مكتب النشاط الرياضي الخاص بالنادي، كما سينتهي يوم 21 من أكتوبر الجاري لمواليد 2013 و2014، ويوم 28 من أكتوبر الجاري لمواليد 2015، والتي ستجرى في نادي وادى دجلة في المعادي، على أن تعلن النتيجة بعد أسبوعين من نهاية اختبارات المرحلة الثانية.

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