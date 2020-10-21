الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر





دخل مسؤولو نادي الزمالك، في مفاوضات قوية للتعاقد مع باهر المحمدي مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الاسماعيلي، لبحث إمكانية الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





مفاوضات الزمالك مع باهر المحمدي





ويسعى مسؤولو نادي الزمالك، لاستغلال توقف مفاوضات الأهلي مع باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، بعد تعرضه لإصابة فى غضروف الركبة من أجل ضمه.





ويحاول أحمد مرتضى منصور، تقريب وجهات النظر مع مدافع منتخب مصر، بالعودة من جديد لارتداء قميص الزمالك، وإقناعه بالدخول فى مفاوضات رسمية مع إدارة الإسماعيلى لضمه.





الجدير بالذكر أن باهر المحمدي، وقع لصالح النادي الأهلي، مسبقًا لمدة أربعة مواسم ونصف، قبل أن تتوقف المفاوضات بعد تعرضه لقطع فى غضروف الركبة.