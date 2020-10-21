شاهد..رزان المغربي من مطار القاهرة

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شاركت الفنانة رزان المغربي صورة من أحدث جلسات تصوير لها من مطار القاهرة وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "مساء السعادة"،"نورتى"،"القمر".



يذكر أن آخر أعمال رزان المغربي، مشاركتها في مسلسل "رسايل"،مع الفنانة مي عز الدين،وقدمت في شهر رمضان الماضي من خلال برنامج "اغلب السقا"،مع الفنان أحمد السقا وكانو يقومون بإستضافة نجوم ليتنافسا مع "السقا".