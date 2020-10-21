المعارضة الصومالية تنتفض ضد التدخل القطري

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:20 م
عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي
عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي
وكالات
Advertisements

كشف عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي، زعيم حزب ودجر الصومالي المعارض، أن الحكومة الصومالية الحالية رهنت قراراتها لصالح قطر، وأن أي مرشح صومالي لأي انتخابات في البلاد سواء برلمانية أو محلية ترسخت لديه قناعة أن نجاحه مرهون بموافقة قطر وسفيرها في مقديشيو، حسن بن حمزة.

 

وقال تصريحات له " إن قطر لم تعتد على التعامل مع الحكومات بل تتعامل مع منظمات مثل حماس وطالبان وجماعة الإخوان المسلمين، ولذلك تتعامل مع الحكومة الصومالية الحالية مثلما تتعامل مع طالبان وحماس، وهو ما يجعل القرار الصومالي أقرب للقرار الحزبي الذي يصدر لصالح فئة معينة، وطبقة معينة ولاؤها معروف ومنحاز للحكومة الحالية ومن خلفها قطر .

 

كما ذكر أن الدوحة تسعى وتضغط بقوة لتأجيل الانتخابات الرئاسية حتى تتمكن من الإبقاء على الرئيس الحالي محمد فرماجو والطبقة المحيطة به من السياسيين الموالين لها، الذين يجتمع بهم سفير الدوحة في مقديشو، مضيفا أن السفير القطري أصبح أشبه بمن يدير البلاد فعليا.

 

إلى ذلك، رأى زعيم حزب ودجر المعارض أن التدخلات القطرية في الصومال لا تثمر فائدة "مباشرة" للدوحة، إذ ليس لديها قواعد عسكرية في البلاد على سبيل المثال، لكنها مع ذلك تستمر في ضخ الأموال الضخمة وشراء ولاءات، ولعل من أبرز أهدافها وراء ذلك إيقاع الضرر بدول عربية شقيقة رافضة لسياساتها، مضيفا أن تصرفات الحكومة الصومالية الحالية ومن خلفها قطر جعلت البلاد تفقد أهم حلفائها التاريخيين والاستراتيجيين السعودية والإمارات ومصر، وهي دول كبرى إقليميا ودوليا وسياسيا واقتصاديا، وتواجدها مهم للصومال والصوماليين وهو ما لا تريده قطر.

 

وأوضح أن تدخلات قطر وارتهان قرار الحكومة الصومالية جعل مقديشو تتخذ مواقف مستغربة ولا تتفق مع وضعها كدولة عربية يجب أن تنحاز لقضايا ومصائر أشقائها، ولذلك كان تحفظ الحكومة الصومالية على قرار الجامعة العربية الداعم لمصر في قضية سد النهضة، تصرفا غير مبرر.

 

كما لفت إلى أن قطر تمددت عميقا في البلاد، وأصبحت تتحكم في أعضاء الحكومة الحالية بحيث لا يصدر قرار دون مشورة السفير القطري، لدرجة أن أي مرشح من أحزاب المعارضة في الصومال تولد لديه انطباع راسخ أنه لا يمكنه أن يفوز في أي انتخابات دون مباركة قطر وموافقة رجالها في البلاد.

 

إلى ذلك، أكد زعيم حزب ودجر أن القيادات الصومالية ورؤساء الولايات بدأوا تحركات مكثفة لتغيير الوضع الحالي في البلاد والذي تحاول قطر تجميده لصالح الرئيس الحالي والإسلاميين وقاموا بعقد مؤتمر تشاوري في مدينة كوسمريب، عاصمة ولاية جالمودوج، واتفقوا على ألا يتم تمديد الفترة الرئاسية الحالية، وإجراء الانتخابات في موعدها، واتفقوا كذلك على عقد اجتماع تشاوري لمناقشة خارطة الطريق الخاصة بالانتخابات وتعزيز التعاون بين إدارات الولايات الصومالية والأعضاء في الدولة في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد.

 

وأضاف أن الهدف من ذلك تحرير الصومال من تدخلات الغير وعلى رأسها قطر وعودة الصومال لحضنها العربي، وتأسيس علاقات قوية مع الدول الشقيقة والصديقة ونهاية ما يسمى الوصاية القطرية.

أخبار تهمك

خاص.. تامر حسني يطرح أغنية"فجأه افترقنا" غدًا

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي قبل موقعة الإياب أمام الوداد

منذ 37 دقيقة

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ حوالي 6 ساعات

مجدي عبد الغني ينتقد إدارة الأهلي من جديد

منذ حوالي 7 ساعات

بتوجيه من السيسي.. رئيس الوزراء يبشر المعلمين بزيادة الرواتب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

"خسائر بشرية ومادية".. تفاصيل عاصفة التنين المتوقع حدوثها بمصر

منذ حوالي 6 ساعات

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 3 ساعات

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ يوم

محمد يوسف يعلن جهازه المعاون في البنك الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يوم

"رجل بدرجة شيطان"| يقتل زوجته ويتهمها بالزنا في عين شمس.. و"الفجر" تكشف المستور

منذ أقل من ساعة

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

اتجاه بعدم الاستعانة بثنائي الزمالك خلال مباراة الرجاء بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

05:15 ص

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

04:29 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

محمد يوسف يعلن جهازه المعاون في البنك الأهلي

02:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»