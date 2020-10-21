إدريس يكرم خلف الله بكأس أفضل سباح مصري

تتويجاً لإنجازاته قام المهندس ياسر ادريس رئيس الاتحاد المصرى للسباحة وعضو اللجنة الاولمبية بتكريم السباح العالمى على خلف الله ومنحه كأس احسن سباح فى مصر على هامش بطولة كأس مصر للسباحة التى أختتمت أمس بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة .





وكان خلف الله قد حقق 6 ميداليات فى كأس مصر حيث فاز باربعة ميداليات ذهبية فى منافسات 100 متر فراشة و50 متر ظهر و100 حره بالاضافة مشاركته مع الاهلى فى الفوز بذهبيه 400 متر تتابع وفاز على بميداليتين فضيتين فى منافسات 50 متر فراشة و50 متر حرة .





وقام المهندس ياسر ادريس بتكريم خلف الله السباح المصرى الوحيد المتأهل الى اولمبياد طوكيو 2021 المقبلة والتى تأهل لها قبل ازمة توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .





واعرب خلف الله عن سعادته بهذا التكريم مؤكداً بان اتحاد السباحة برئاسة ياسر ادريس دائما مايقف بجوارى فى أى شئ مقدما شكره لوزارة الشباب والرياضة والوزير اشرف صبحى ومسئولو بنك القاهرة وروابط الرياضية على دعمهم الكامل لى خلال الفترة الماضية.





وكان السباح العالمي قد تأهل الى طوكيو بعد تحقيقه الرقم العالمي "ستاندر A" في منافسات بطولة العالم التي تستضيفها كوريا الجنوبية العام الماضي.





ونجح خلف في تحقيق "ستاندر "A بزمن قدره 21:98 في نصف نهائي السباق ببطولة العالم ليكون أول سباح مصري يتأهل إلى أولمبياد طوكيو.



