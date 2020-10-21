أردوغان يلعب بالنار في جنوب القوقاز

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
Advertisements



بدأت، السبت الماضي، هدنة إنسانية بين أذربيجان وأرمينيا، لكن الأولى الحكومة التركية سعت لإفشالها عبر الدفع باتجاه استمرار النزاع 

 

ويحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اللعب بالنار، في جنوب القوقاز، عبر إرسال سلاح وإرهابيين سوريين، إلى أذربيجان التي تخوض صراعا حدوديا مع أرمينيا، ما يحمل في طياته مخاطر مدمرة على المنطقة والقارة الأوروبية.

 

جاء إعلان الهدنة بناء على بيان مشترك صدر في 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عن رؤساء روسيا، فلاديمير بوتين، والولايات المتحدة، دونالد ترامب، وفرنسا، إيمانويل ماكرون، وبيان رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الصادر في 5 أكتوبر، وبيان موسكو الصادر في 10 أكتوبر/تشرين الأول، وجمعيها دعت لوقف إطلاق النار.

 

 "

لكن بينما يحاول العالم جلب الأطراف المتصارعة إلى طاولة المفاوضات من أجل تحقيق السلام وإخماد الصراع، تعمل أنقرة بشكل ممنهج على إعاقة هذه الجهود، وفق صحيفة "نويه زوريشر" السويسرية.

 

الحرب في القوقاز

 

تدويل الصراع

 

قالت الصحيفة السويسرية "يحث أردوغان رئيس أذربيجان الذي ينعته بالأخ على عدم تقديم أي تنازلات ويقدم له جميع أنواع الدعم العسكري".

 

وأضافت: "هذا التصرف يعطي الصراع بعدا جديدا ويجعله صراعا دوليا، ويوضح مسؤولية أنقرة المباشرة عن تصعيد العنف".


 
 

ويعد جنوب القوقاز منطقة محورية في السياسة الخارجية التركية، إذ تحاول أنقرة لعب دور نشط في المنطقة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991. وفي السنوات الأخيرة، حاول نظام أردوغان تكثيف الدور التركي والبناء على الماضي العثماني لتقوية العلاقات مع دول المنطقة.


 
 

لكن هذه الطموحات تبدو بلا أساس؛ فأنقرة لا تملك الإمكانيات الاقتصادية والعسكرية والسياسية للعب دور بهذا الحجم ومواجهة النفوذ الروسي في جنوب القوقاز، وفق الصحيفة السويسرية.

 

ورغم محدودية القدرات التركية، حاولت أنقرة خلال السنوات الماضية، توسيع التعاون الاقتصادي مع باكو وتبليسي كمدخل لجنوب القوقاز، ثم شرعت في تقوية التعاون الأمني مع العاصمتين، لكنها منحت باكو الأولوية.

 

 

 

توسيع النفوذ

الصحيفة السويسرية أوضحت "وفي السنوات الأخيرة، أصبحت لهجة أنقرة أكثر عدوانية. وزج أردوغان ببلاده في صراع قره باغ. لكن لا ينبغي أن يُفهم التضامن التركي مع باكو في هذا الصراع على أنه التزام أخلاقي تجاه الشريك الوثيق".

 

وتابعت "أنقرة تستخدم هذا الصراع كوسيلة لتوسيع رقعة قوتها المحدودة في الإقليم"، مضيفة "تسليح أنقرة للجيش الأذربيجاني وإرسال الإرهابيين لدعمه، سيكون له عواقب وخيمة على استقرار جنوب القوقاز".


 
 

كما أن تورط تنظيمات إسلامية متطرفة في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا ينطوي على تهديد كبير للمنطقة وأوروبا، وفق "نويه زوريشر" التي أضافت "على الرغم من أن الجيل الجديد من الإرهابيين في شمال القوقاز ينشط بشكل رئيسي في مسرح الحرب الأفغاني، إلا أن جنوب القوقاز يعد ملاذًا مثاليًا وأرضًا خصبة للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة خاصة في ظل دعم تركي غير محدود".


 
 

لذلك، فإن نقل تركيا لأعداد كبيرة من الإرهابيين إلى أذربيجان يعد"لعبا بالنار"، وتقوية للتنظيمات الإرهابية في المتطرفة، ما يهدد بأن تصبح المنطقة بؤرة للإرهاب.

 

بدورها، تعي موسكو هذا الخطر جيدا، بل تحاول كبح هذا التطور بإجراءات محددة، ففي الآونة الأخيرة، جرى تعيين مسؤول عسكري كبير، هو سيرجي ميليكوف، رئيسًا للحكومة في جمهورية داغستان المتاخمة لأذربيجان. وكان ميليكوف شخصية محورية في الحرب الروسية ضد الإرهاب.
 
 
الأمر لا يتوقف عند ذلك، إذ يضع عدم الاستقرار الوشيك في جنوب القوقاز، الاتحاد الأوروبي في مأزق، وخاصة أن نفوذ القوى الراديكالية والإرهابية المتزايد في المنطقة يمكن أن يقوّض الاتجاهات الحالية نحو الديمقراطية، وفق الصحيفة السويسرية.

 

كما أن التحديات الأمنية المتزايدة في جنوب القوقاز تهدد أمن وتماسك جورجيا المجاورة، ويشكل انتشار الإسلاميين المتطرفين في المنطقة تهديدا أمنيا كبيرا للاتحاد الأوروبي، حسب الصحيفة ذاتها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جيش اذربيجان الإطلاق النار أبي

أخبار تهمك

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 21 ساعة

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

منذ ساعة و 7 دقيقة

محمد يوسف يعلن جهازه المعاون في البنك الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يوم

"خسائر بشرية ومادية".. تفاصيل عاصفة التنين المتوقع حدوثها بمصر

منذ حوالي 6 ساعات

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ يوم

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 3 ساعات

"رجل بدرجة شيطان"| يقتل زوجته ويتهمها بالزنا في عين شمس.. و"الفجر" تكشف المستور

منذ أقل من ساعة

موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي قبل موقعة الإياب أمام الوداد

منذ 38 دقيقة

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ حوالي 6 ساعات

بتوجيه من السيسي.. رئيس الوزراء يبشر المعلمين بزيادة الرواتب

منذ حوالي 4 ساعات

مجدي عبد الغني ينتقد إدارة الأهلي من جديد

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. تامر حسني يطرح أغنية"فجأه افترقنا" غدًا

منذ حوالي 6 ساعات

اتجاه بعدم الاستعانة بثنائي الزمالك خلال مباراة الرجاء بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

موضوعات متعلقة

محللون: العقدة الأرمينية هي من تحرك أردوغان في نزاع أذربيجان وأرمينيا

أردوغان يتسبب في عزل تركيا دوليا بسبب إستفزازاته بشرق المتوسط

"إعلان الحرب والتعبئة العامة".. تركيا "حليفة الشيطان" تشعل الموقف في شرق أوروبا

أردوغان لم يتعلم الدرس.. هل تصبح أزمة أذربيجان وأرمينيا فخا للديكتاتور التركي؟

خبيرة سياسية: إذا اشتعلت منطقة جنوب القوقاز ستكون هناك حربًا لا تتوقف

الصراع يعود لـ70 عامًا.. من زرع بذور الفتنة بين أرمينيا وأذربيجان؟

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

05:15 ص

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

04:29 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

محمد يوسف يعلن جهازه المعاون في البنك الأهلي

02:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»