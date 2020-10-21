كندة علوش تجهز لمشاركتها في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

انضمت الفنانة كندة علوش، لـ لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الرابعة والتى تنطلق يوم الجمعة المقبل.

حيث تستعد "علوش" لـ السفر خلال الأيام المقبلة لـ الجونة، وقالت إنها تقوم حاليا بالتحضير للمشاركة فى المهرجان وتعد هذه المرة مختلفة عن كونها ضيفة تحرص على مشاهدة الأفلام.

وأضافت كندة علوش: "في كل عام كنت أحضر مهرجان الجونة السينمائي، كنت أحرص على حضور جميع عروض الأفلام القصيرة وأعتبر فن الأفلام القصيرة شهادة على تألق صانعي الأفلام، تلك المقدرة على نسج قصة في 30 دقيقة أو أقل، وتلقى صدى عند الجمهور هو حقًا إنجاز رائع".

وكان اعلن المهرجان عن مشاركة كندة علوش فى لجنة تحكيم مسابقة الجونة السينمائي للأفلام القصيرة وكانت الممثلة السورية من أشد المعجبين بذلك النوع من الأفلام، وهي متحمسة للغاية لمشاهدة الأفلام هذا العام من منظور مختلف كعضو لجنة تحكيم.

وكان اخر اعمال كندة علوش مسلسل "ضى القمر" والذى عرض منذ ايام قليلة وهو احدى حكايات مسلسل "الا انا" ولقى العمل نجاحا كبيرا عند عرضه حيث تفاعل معه الجمهور خاصة أنه يناقش قضية مهمة وهى الامومة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة كندة علوش الفنانة كندة علوش

أخبار تهمك

بيراميدز يكشف حقيقة طلب الأهلي بشأن بقاء أحمد فتحي

منذ 34 دقيقة

خالد بيومي: موسيماني حرر لاعبي الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يوم

محمد يوسف يعلن جهازه المعاون في البنك الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة و نصف

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 5 ساعات

مجدي عبد الغني ينتقد إدارة الأهلي من جديد

منذ حوالي 9 ساعات

"رجل بدرجة شيطان"| يقتل زوجته ويتهمها بالزنا في عين شمس.. و"الفجر" تكشف المستور

منذ ساعتين و 19 دقيقة

خاص.. تامر حسني يطرح أغنية"فجأه افترقنا" غدًا

منذ حوالي 7 ساعات

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ يوم

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ حوالي 7 ساعات

اتجاه بعدم الاستعانة بثنائي الزمالك خلال مباراة الرجاء بدوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

صبا مبارك: "أشعر بمتعة عند اختياري ضمن لجان التحكيم بالمهرجانات"

تغريدات الفنانين.. أحمد حلمي ينشر صورة منى زكي بمهرجان الجونة

راندا البحيري في لجنة تحكيم بمهرجان يوسف شاهين

المخرج محمد حماد عضو لجنة تحكيم مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي

درة عضو لجنة تحكيم بمهرجان الجونة السينمائي

كندة علوش بصحبة أحمد داش على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

05:15 ص

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

04:29 م

الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

05:29 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»