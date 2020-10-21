كندة علوش تجهز لمشاركتها في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة

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انضمت الفنانة كندة علوش، لـ لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الرابعة والتى تنطلق يوم الجمعة المقبل.



حيث تستعد "علوش" لـ السفر خلال الأيام المقبلة لـ الجونة، وقالت إنها تقوم حاليا بالتحضير للمشاركة فى المهرجان وتعد هذه المرة مختلفة عن كونها ضيفة تحرص على مشاهدة الأفلام.



وأضافت كندة علوش: "في كل عام كنت أحضر مهرجان الجونة السينمائي، كنت أحرص على حضور جميع عروض الأفلام القصيرة وأعتبر فن الأفلام القصيرة شهادة على تألق صانعي الأفلام، تلك المقدرة على نسج قصة في 30 دقيقة أو أقل، وتلقى صدى عند الجمهور هو حقًا إنجاز رائع".



وكان اعلن المهرجان عن مشاركة كندة علوش فى لجنة تحكيم مسابقة الجونة السينمائي للأفلام القصيرة وكانت الممثلة السورية من أشد المعجبين بذلك النوع من الأفلام، وهي متحمسة للغاية لمشاهدة الأفلام هذا العام من منظور مختلف كعضو لجنة تحكيم.



وكان اخر اعمال كندة علوش مسلسل "ضى القمر" والذى عرض منذ ايام قليلة وهو احدى حكايات مسلسل "الا انا" ولقى العمل نجاحا كبيرا عند عرضه حيث تفاعل معه الجمهور خاصة أنه يناقش قضية مهمة وهى الامومة.

