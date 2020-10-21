موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي قبل موقعة الإياب أمام الوداد

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذيره على لاعبي الفريق الأحمر من الاستهانة بنظيره الوداد المغربي في المباراة التي ستجمع بين كلا الفريقين مساء بعد غد الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موسيماني شدد على لاعبيه بضرورة عدم الاستهانة بالخصم وبذل أقصى جهد في الملعب وعدم الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في الدار البيضاء والتي حسمها الأهلي لصالحه بهدفين دون مقابل.

وشدد موسيماني على اللاعبين أيضا بضرورة تقديم عرض قوي للحفاظ على شكل النادي الأهلي وظهور الفريق بشكل جيد لتوجيه رسالة إلى الجميع بأن الأهلي يستحق التواجد في المباراة النهائية.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي بعد غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، علما بأن مباراة الذهاب التي أقيمت ف يالدار البيضاء حسمها المارد الأحمر لصالح بثنائية نظيفة لمحمد أفشة وعلي معلول.