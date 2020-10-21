بسمة تشارك متابعيها لحظات تعطل سيارتها في وسط الطريق

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شاركت الفنانة بسمة، جمهورها بـ صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث ظهرت بسمة في الصورة بجانب سيارتها وعلقت قائلة: "لما العربية تبوظ وأنا في وسط 17 الف مشوار".



يذكر أن أخر اعمال الفنانة بسمة الدرامية مسلسل "شاهد عيان" الذي تم عرضه خلال الماراثون الرمضاني الماضي 2020.



مسلسل "شاهد عيان" بطولة نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم حسن الرداد، هنا شيحه، بسمة، محمد لطفي، عبير الشاعر، مريم عبدالغفور، واخراج محمد حماقي.



يذكر أن الفنانة "بسمة" بدأت مشوارها الفني بالعمل كمذيعة بعد التخرج في قناة النيل للمنوعات في الفترة من 1998 إلي 2000، ثم اختارها المخرج شريف عرفة بعد أن شاهد أدائها في فيلم "المدينة"، ووجدت اتصالا من مكتب شريف عرفة، وبعد أسبوعين من لقائها به حصلت علي دور في فيلم "الناظر" مع الفنان الراحل علاء ولي الدين.



