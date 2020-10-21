الكشف عن مصير مباراة بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشف متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الأربعاء، أن مباراة بايرن ميونخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني، في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ستقام في موعدها المقرر اليوم الأربعاء.

 

وقال المتحدث: "المباراة ستقام طبقا لما هو مخطط له"، ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

 

وكانت الفحوص قد كشفت، أمس الثلاثاء، عن إصابة سيرجي جنابري، مهاجم بايرن ميونخ، بعدوى فيروس كورونا المستجد.

 

وخضع جنابري للعزل الصحي، وسيغيب عن مباراة اليوم، بالإضافة لمواجهة آينتراخت فرانكفورت، المقررة السبت المقبل في الدوري الألماني (بوندسليجا)، وربما عن المزيد من اللقاءات.

 

وكان جنابري قد تدرب ضمن صفوف الفريق، صباح أمس، وبالتالي خضع جميع اللاعبين لفحص كورونا مجددا قبل مباراة أتلتيكو، ولم يعلن بايرن بعد عن النتائج.

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