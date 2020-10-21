نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:29 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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اقترب النادي الاهلي من التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام، لاعب فريق وادي دجلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتواصل النادي الأهلي مع نظيره وادي دجلة، على ضم أحمد رمضان بيكهام، مقابل 15 مليون جنيه.

ويعاني الأهلي من كثرة الإصابات في الخط الخلفي الفريق، وأبرزهم رامي ربيعة وسعد سمير بالإضافة إلى محمود متولي.

كما طلب نادي وادي دجلة ضم الثنائي عربي بدر ومحمد فخري لاعبا النادي الأهلي ضمن صفقة انتقال أحمد رمضان في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يعقد مسئولي الأهلي جلسة مع نادي وادي دجلة الأسبوع المقبل، من أجل الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بصفقة انتقال بيكهام إلى القلعة الحمراء.

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وادي دجلة كثرة الاصابات بيكهام الأهلي

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