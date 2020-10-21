بيراميدز ينقل تدريباته في كازبلانكا لملعب الوداد

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:28 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قررت إدارة بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز في مدينة الدار البيضاء، نقل تدريبات الفريق لملعب نادي الوداد بدلا من ملعب مولاي رشيد.

 

وفاز بيراميدز على حوريا كوناكري الغيني بهدفين دون مقابل، ليتأهل لمواجهة نهضة بركان يوم الأحد المقبل في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب مولاي عبد الله بالرباط.

 

أوضح محمد صلاح مدير فريق بيراميدز أنه تقرر نقل التدريب بداية من اليوم، ليجرى بملعب الوداد بدلا من مولاي رشيد، حيث قررت البعثة الاستمرار بعض الوقت في الدار البيضاء مع إمكانية الانتقال بداية من الجمعة إلى العاصمة الرباط.

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