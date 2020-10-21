تعرف على إيرادات فيلم "زنزانة 7" أمس

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حقق فيلم "زنزانة 7" لـ الفنان أحمد زاهر والفنان نضال الشافعي، المركز الثاني من حيث الايرادات التي حققها أمس، حيث حصل على 54 ألفا و970 جنيهًا.

يذكر أن فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداث الفيلم حول صراع يدخله "حربي" (أحمد زاهر) بسبب "شجن" التي يريد مالك إحدى القرى السياحية الزواج منها، ويتعرض "حربي" لأزمة تقلب حياته رأسًا علي عقب ليصبح بلطجيا، ويدخل السجن بصحبة صديقة "منصور" الذى يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، ومع تطور الأحداث تظهر الفنانة عبير صبرى "ناهد" التي تعمل بالمحاماة، وتقرر الدفاع عنهما، لكى تضمهما لعصابة المافيا.

ويتنافس فيلم زنزانة 7 مع عدد من الأفلام وهم "توام روحى" و"الغسالة" و"الخطة العايمة" واللذين حققا نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري.

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الكلمات المفتاحية

نضال الشافعي زنزانة سبع احمد زاهر

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