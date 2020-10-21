عرض حكاية "لازم أعيش" الختامية لمسلسل "إلا أنا" 24 أكتوبر









تبدأ أولى حلقات حكاية لازم أعيش بطولة النجمة الشابة جميلة عوض على قناة DMC ابتداءً من يوم 24 أكتوبر بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It. وهي الحكاية الأخيرة والختامية من حكايات مسلسل إلا أنا، من إنتاج شركتي سينرجي وأروما.





لازم أعيش من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم الأحمدي، وبطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور وسلمى أبو ضيف، وهي حكاية من عشر حلقات يختتم بها مسلسل إلا أنا قصصه المقتبسة من أحداث واقعية، يتم من خلالها تناول العديد من القضايا التي تهم المجتمع المصري، منها نظرة المجتمع الشرقي للمرأة وكفاحها المستمر لتحقيق ذاتها وتمكينها في سوق العمل، والوصول إلى علاقة سوية مع الرجل.

أحدث أعمال جميلة عوض بطولة فيلم بنات ثانوي، الذي تم عرضه في يناير الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر، كما أشاد به الناقد السينمائي طارق الشناوي قائلاً إنه "مغامرة خرجت برة صندوق الأعمال السائدة".





جميلة عوض تنتمي لعائلة فنية، نجحت منذ الظهور الأول على الشاشة في فرض اسمها على الساحة كموهبة واعدة، وذلك نتيجة لتقمصها وحضورها الطاغي، فلفتت الأنظار إليها في دور هانيا في مسلسل تحت السيطرة الذي حصدت عنه العديد من الجوائز، منها جائزة الدير جيست كأفضل ممثلة صاعدة.



