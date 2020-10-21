مارسيلو يفجر مفاجأة عن الاعتزال في ريال مدريد

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:30 م
مارسيلو
مارسيلو
الفجر الرياضي
Advertisements

أكد مارسيلو ظهير أيسر نادي ريال مدريد الإسباني أنه يرغب في اعتزال الكرة داخل قلعة سانتياجو برنابيو لما لديه من عشق لهذا الكيان العريق.

 

وقال مارسيلو لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية:  "ما يحفزني هو ارتداء قميص ريال مدريد والذهاب إلى الملعب وارتداء زوج الأحذية وممارسة كرة القدم.. كل يوم أتدرب بجدية على أمل أن يتم استدعائي للمنتخب البرازيلي".

 

وأضاف مارسيلو: "أريد الاعتزال في ريال مدريد لكن كما نعلم أن العديد من الأمور قد تحدث رغم أنني أتمنى إنهاء مسيرتي في ريال مدريد فلدي مودة كبيرة للنادي، والنادي لديه مودة كبيرة لي، لكنني لست الشخص الذي يقرر ذلك".

 

وتابع: "أقوم بعملي يوميًا، وأبذل قصارى جهدي لمساعدة ريال مدريد سواء لعبت أم لا، أبذل قصارى جهدي حتى يكون ريال مدريد هو الفائز لكن علينا تصحيح الأخطاء التي نقوم بها حتى نحقق نتائج أفضل".

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي ريال مدريد مارسيلو ريال مدريد اخبار ريال مدريد

أخبار تهمك

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 5 ساعات

اتجاه بعدم الاستعانة بثنائي الزمالك خلال مباراة الرجاء بدوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يكشف حقيقة طلب الأهلي بشأن بقاء أحمد فتحي

منذ 34 دقيقة

مجدي عبد الغني ينتقد إدارة الأهلي من جديد

منذ حوالي 9 ساعات

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ يوم

خالد بيومي: موسيماني حرر لاعبي الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

محمد يوسف يعلن جهازه المعاون في البنك الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة و نصف

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يوم

خاص.. تامر حسني يطرح أغنية"فجأه افترقنا" غدًا

منذ حوالي 7 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

"رجل بدرجة شيطان"| يقتل زوجته ويتهمها بالزنا في عين شمس.. و"الفجر" تكشف المستور

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مفاجأة صادمة في انتظار "مارسيلو" داخل ريال مدريد

نيمار يفجر مفاجأة عن ريال مدريد

أسطورة ريال مدريد يفجر مفاجأة نارية بشأن مارسيلو

ريال مدريد يفتح أبوابه لرحيل مارسيلو

ريال مدريد يضحي بـ"مارسيلو"

مفاجأة من ريال مدريد لـ"أوباميانج"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

05:15 ص

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

04:29 م

الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

05:29 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»