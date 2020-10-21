اليوان الصيني يسجل أعلى مستوى في عامين

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:49 م
بوابة الفجر
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سجل اليوان الصيني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، أعلى مستوى في أكثر من عامين.


وتلقت العملة الصينية الدعم جراء ضعف الدولار وسط ترقب محادثات التحفيز المالي في الولايات المتحدة.

جاء ذلك رغم تحديد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي اليومي للعملة المحلية عند 6.6781 يوان مقابل الدولار بأقل من المتوقع.

وارتفع اليوان بنسبة 7.6 بالمائة مقابل الدولار منذ مايو، حيث تقود الصين التعافي العالمي لفيروس كورونا وجذبت أسواق الأسهم والسندات تدفقات رأس المال من الخارج.

وبحلول الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليوان الصيني أمام الدولار بنسبة 0.3 بالمائة إلى 6.555 يوان وهو أعلى مستوى منذ 27 شهراً.

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