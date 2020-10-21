صراع ناري بين الريال وبرشلونة على نجم يوفنتوس

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في صباح اليوم الأربعاء من العاصمة الإيطالية روما وجود صراع ناري بين إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ونظيرتها في ريال مدريد للحصول على خدمات الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا.









وقال موقع " كالتشيو ميركاتو " الإيطالي أن باولو ديبالا المدير الفني للبيانكونيري لا يريد الرهان على ديبالا والدليل على ذلك أنه لم يقوم بالدفع به أمام كروتوني على الرغم من غياب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو.









ومن الأندية الراغبة في الحصول على خدمات ديبالا بجانب ريال مدريد وبرشلونة إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي بجانب بعض أندية البريميرليج الأخرى.



