توقيع الكشف الطبى على ٧٠٦ من أهالى بسيون فى قافلة طبية لجامعة طنطا (صور)

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نظمت جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، قافلة طبية بيئية شاملة إلى قرية جناج مركز بسيون بمحافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور عماد عتمان القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي 706 من أبناء القرية في مختلف التخصصات الطبية وتوزيع العلاج بالمجان علي جميع الحالات.



وأوضح الدكتور عماد عتمان، أن هذه القافلة تأتى ضمن 8 قوافل جارى تنظيمها خلال شهر أكتوبر الجاري بمناسبة العيد القومي لمحافظة الغربية، وذلك استكمالًا لدور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في خدمة أهالي القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة.



شارك في فعاليات القافلة الدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع، وجمع من أساتذة الجامعة من مختلف الكليات والتخصصات.