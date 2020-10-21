تعرف على موعد مباراة الأهلي والوداد فى إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة قوية تجمع بين النادى الأهلى ونظيره الوداد البيضاوي المغربي ضمن مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة القادم.


وتقام مباراة الإياب بين الأهلي والوداد بدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة فى تمام التاسعة مساءاًَ بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.


وكان النادى الأهلى قد حقق الفوز على نظيره الوداد البيضاوي المغربي ضمن مباريات ذهاب دوري أبطال إفريقيا بهدفين دون رد سجلهم كل من محمد مجدي قفشة وعلى معلول.


ويذكر أن النادى الأهلى يستعد بقوة لمواجهة الإياب أمام الوداد البيضاوي المغربي ويحاول الجهاز الطبي تجهيز محمود عبد المنعم كهربا للحاق بالمباراة.

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