تباين بمؤشرات البورصة الأمريكية فى مستهل التعاملات

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:23 م
بوابة الفجر
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تباينت أداء المؤشرات فى البورصة الأمريكية فى مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، مع اعلان نتائج الأعمال واستمرار محادثات التحفيز المالي.


ويستكمل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين المحادثات بشأن صفقة التحفيز مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اليوم بعد مفاوضات جيدة بالأمس.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، تراجع سهم "نتفليكس" بنحو 5 بالمائة بعد أن فشلت الشركة في الوفاء بالتوقعات من حيث الأرباح وعدد المشتركين خلال الربع الثالث من العام الجاري.

في حين قفز سهم "سناب شات" بأكثر من 23 بالمائة بعد أن سجلت أرباح وإيرادات تفوق التوقعات.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 28261 نقطة.

فيما استقر "ستاندرد آند بورز" عند مستوى 3441 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2 بالمائة مسجلا 11535 نقطة.

وخلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 92.75.

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