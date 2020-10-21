تسليم أول مشروع سكنى بمنطقة المستثمرين بحدائق اكتوبر

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:59 م
حدائق اكتوبر
حدائق اكتوبر
أحمد الشيخ
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قال المهندس محمد وجيه، رئيس مجلس ادارة إحدى شركات والتطوير العقاري: "بالرغم من كافة التحديات الاقتصادية التى تمر بها المنطقة و بالرغم من كافة العقبات التى واجهتها فى البنية التحتية و المرافق فان الشركة نجحت فى ادخال مرفق المياه الى مشروعها بشكل دائم، واننا قمنا بالتواصل مع جمعية المستثمرين بمدينة 6 اكتوبر لسرعة الانتهاء من اعمال الكهرباء وتم بالفعل طرح مناقصات اعمال شبكة الكهرباء في الشهر الحالي".

 

جاء ذلك خلال احتفال الشركة بتسليمها المرحلة الأولى من مشروعها بمنطقة حدائق اكتوبر بتكون الشركة الاولى فى منطقة المستثمرين التى تسلم مشروع سكنى.

 

وكانت وزارة الاسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرحت عدد من قطع الاراضى بانشطة استثمارية متنوعة.

 

وتطرح بمدينة حدائق أكتوبر اراضى بنشاط تجاري على مساحة 1836 متر بسعر 10150 جنيه للمتر بقيمة 18.63 مليون جنيه، وارض على مساحة 2329 متر بسعر 6855 جنيه للمتر بقيمة 15.96 مليون جنيه.

 

وسبق ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، طبقًا لصلاحيات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المقررة بقانون 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء الهيئة، وذلك تيسيرًاعلى المستثمرين، ودعما للاستثمار بالمدن الجديدة.

ويستهدف جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر استثمار 4.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

 

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مصر مشروع سكنى حدائق اكتوبر

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