صحة المنيا تستعد لتنفيذ المبادرة الرئاسية لإكتشاف وعلاج امراض سوء التغذية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:56 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - ربيع المقرحى
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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن انهاء استعدادها لتنفيذ المبادرة الرئاسية لإكتشاف وعلاج امراض سوء التغذية، والتي تستهدف إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس الابتدائية، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.


قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن تلك المبادرة يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الاول الى الصف السادس الإبتدائى، وتهدف الى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم وأشار إلى أنه عند اكتشاف إصابة أحد الأطفال بهذه الأمراض، فإنه يتم تحويل الطفل إلى المستشفى للعلاج بالمجان.


من جانبه اوضح الدكتور احمد خليل مدير ادارة الرعاية الاساسية ومسئول المبادرة، انه يتم الاستعداد لتنفيذ المبادرة بالتنسيق مع التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم بالمنيا، للوصول الى جميع الطلاب المستهدفين من المبادرة بالريف والحضر، مشيرًا الى انه تم تجهيز 80 فريق عن طريق مديرية الصحة، وذلك لتنفيذ المبادرة في الريف وتم تدريب الفرق على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات ويتم الان تكثيف الاجتماعات لمناقشة خطة العمل وتوفير جميع المستلزمات الخاصة بالمبادرة وذلك للوصول لجميع الطلاب المستهدفين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.

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