أسنان المنيا تعلن صدور قرارات بشأن إجراءات تراخيص المنشآت الطبيه

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أعلنت نقابة أطباء الأسنان في المنيا، عن صدور عدة قرارات من اللواء أسامة القاضي محافظ الأقليم، بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الطبيه، وذلك عقب عقد إجتماعات على مدار الفترة السابقة، لحل بعض المشاكل التي تواجه الأطباء.



ذكر بيان صادر عن النقابة الفرعيه في المنيا اليوم، أن وفد ضم كل من الدكتور زين الإطناوي، الدكتور هاني عبد الشهيد عضوا مجلس الشيوخ، محمد خديوي نقيب أطباء الأسنان بالمنيا، أحمد مبروك أمين عام نقابة أطباء الأسنان، ونقيب الأطباء البشريين بالمنيا الدكتور ناصر زغلول، أمين عام نقابه الأطباء البشريين بالمنيا الدكتور طارق خلف فتح الباب.. ألتقي باللواء أسامة القاضي المحافظ، في حضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، سكرتير عام المحافظة المهندس محمد النجار، وأمير زيدان رئيس الشؤون القانونيه بالمحافظة.



أضاف البيان، أن المحافظ أصدر القرارات الآتية: التغاضي عن شرط تغيير الاستخدام والتحويل من سكني لإداري للمنشآت الطبيه قبل سنة ٢٠٠٨ ولمن صدر لهم رخصة قبل قرار المحافظ الصادر في شهر ٤ ٢٠٢٠ وكل من تقدم لاستخراج رخصة قبل صدور القرار واستكمل مصوغات الرخصة في العلاج الحر وبالفعل صدرت له رخصة وتم تعليقها لصدور قرار المحافظ بشرط أن يكون العقار مرخص.

ثانيًا: سرعه عرض المتصالح على لجنة المصالحات سواءً للسداد الفوري أو المقسط على ثلاث سنوات والحصول على قرار نهائي للتصالح عند السداد الفوري في مده لا تتجاوز شهرين.

ثالثًا: توفير طفايه حريق واحده فقط ٦ كيلو بودره معتمده، وساري ضمانها في كل عياده دون الحاجه لتدريب عامل أو استخراج رخصه من الحمايه المدنيه، وإلزام المراكز والمستشفيات بتطبيق كافة الإجراءات لاستخراج رخصة من الحماية المدنية.



رابعًا: البحث عن آليه مناسبه لإيجاد حل للحصول على رخصة من العلاج الحر في حالة سداد قيمة التصالح بالتقسيط على ثلاث سنوات.



خامسًا: الاستعلام من المسؤولين في لجنة المصالحات بقطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان عن تخفيض قيمة التصالح في تغيير الاستخدام من سكني لإداري لأخذ قرار مناسب في قيمة التصالح لتغيير الاستخدام حتى يكون في متناول جميع الأطباء وأطباء الأسنان.



سادسا: وعد المحافظ بمناقشة المسؤولين بجهاز حماية المستهلك لإلغاء عرض قائمة أسعار الخدمات بالعيادات مع وجوب إعلان قيمة الكشف وأشهر العمليات بالمراكز والمستشفيات فقط.



وقد أكد البيان أن مجلس النقابه في حاله إنعقاد دائم لحين حل أي معوقات تواجه الزملاء خلال عملية ترخيص المنشآت الطبيه.

