"مراجعة 210 رخصة خلال 6 أشهر "نائب محافظ المنيا يتابع ملف تراخيص البناء ومطابقتها للاشتراطات البنائية

"مراجعة 210 رخصة خلال 6 أشهر "نائب محافظ المنيا يتابع ملف تراخيص البناء ومطابقتها للاشتراطات البنائية
الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:45 م
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
Advertisements
تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، أعمال اللجنة المشكلة بقرار (383) لسنة 2020 بشأن مراجعة اعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة، بحضور المهندس محمد النجار سكرتير عام المحافظة، ويأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمراجعة اعمال اللجنة، للتأكد من مطابقة تلك المباني على أرض الواقع بالفعل لما هو مدون بالترخيص، للاشتراطات البنائية والتخطيطية والجراجات والرسومات الهندسية.
حضر الاجتماع العقيد محمد صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز المنيا والمهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الهندسي بديوان عام المحافظة ومديري الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، ومتدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (محمد حسان).
من جانبه أوضح مدير إدارة التفتيش الهندسي بالمحافظة أنه تم الانتهاء من مراجعة عدد 210 رخصة خلال الفترة من 122019 حتى 2452020 وتم تسليمهم لجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكد نائب المحافظ أن اللجنة تعمل على مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها لكافة الاشتراطات للسماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح بتوصيل المرافق لها في حالة الانتهاء منها.