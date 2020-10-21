لمواجهة كورونا.. النمسا تخصص 12 مليون يورو كمساعدات لدول أفريقيا والبلقان والقوقاز





خصصت الحكومة النمساوية اليوم الأربعاء، 12 مليون يورو من صندوق الكوارث الخارجية؛ للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس (كورونا) المستجد.





وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية أن المبلغ سوف يوجه للمنظمات غير الحكومية؛ لدعم برامج التنمية في أفريقيا، وغرب البلقان، وجنوب القوقاز، مشيرا إلى أن وباء كورونا يشكل تحديات هائلة للمجتمع الدولي، وأن آثاره ملحوظة بشكل خاص على الناس في البلدان النامية؛ بسبب الأوضاع الهشة.





ولفت إلى أن أولئك الذين اضطروا إلى الاعتماد على المساعدة الإنسانية قبل اندلاع الوباء بسبب الصراع والحروب والكوارث الطبيعية هم الآن الأكثر تضررا، موضحا أن تقديم 12 مليون يورو من صندوق الكوارث الخارجية يعد أكبر دفعة من المساعدات في تاريخ صندوق الكوارث الأجنبية.





وحذر من أنه ما لم يسيطر العالم على الجائحة فلن نتمكن من العودة إلى الوضع الطبيعي، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام الـ 12 مليون يورو لدعم برامج المنظمات غير الحكومية النمساوية في جنوب وشرق أفريقيا (4 ملايين يورو لكل منهما)، وفي غرب البلقان وجنوب القوقاز (2 مليون يورو لكل منهما)، بهدف هو تحسين الوضع المعيشي في الموقع في ظل ظروف الوباء





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



