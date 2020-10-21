بوروسيا دورتموند يستعيد نجمه بعد الشفاء من الكورونا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:33 م
بوابة الفجر
Advertisements
استعاد بوروسيا دورتموند الألماني مدافعه مانويل أكانجي بعد إنهاء فترة العزل الصحي إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا والمشاركة في تدريبات الفريق.


ونقل نادى دورتموند عن اللاعب قوله عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"إنني عائد إلى الملعب بحماس هائل. بعد ظهور نتائج سلبية للفحص، انتهت بفترة عزلي. أشكركم على تمنياتكم لي بالشفاء وعلى دعمكم."


وأضاف بشأن مباراة الديربي المقررة أمام شالكه ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا) :"لا أطيق انتظار المشاركة في مباراة الديربي يوم السبت."


وكانت الفحوص التي خضع لها أكانجي قد جاءت بنتائج إيجابية قبل مباراة المنتخب السويسري أمام نظيره الإسباني في العاشر من أكتوبر الجاري، ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.


أخبار تهمك

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ يوم

"خسائر بشرية ومادية".. تفاصيل عاصفة التنين المتوقع حدوثها بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

بتوجيه من السيسي.. رئيس الوزراء يبشر المعلمين بزيادة الرواتب

منذ ساعتين

عاجل.. السيسي يلتقي رئيس وزراء اليونان قبيل انعقاد القمة الثلاثية

منذ حوالي 5 ساعات

"يطل على 9 أهرامات".. كيف تم بناء مطعم داخل المنطقة الأثرية

منذ حوالي 3 ساعات

رسمياً.. أحمد كشري يقرر الرحيل عن أسوان

منذ أقل من ساعتين

مجدي عبد الغني ينتقد إدارة الأهلي من جديد

منذ حوالي 6 ساعات

محمد يوسف يعلن جهازه المعاون في البنك الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يوم

اتجاه بعدم الاستعانة بثنائي الزمالك خلال مباراة الرجاء بدوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ أقل من ساعتين

خاص.. تامر حسني يطرح أغنية"فجأه افترقنا" غدًا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

05:15 ص

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

محمد يوسف يعلن جهازه المعاون في البنك الأهلي

02:21 م

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

11:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»