بوروسيا دورتموند يستعيد نجمه بعد الشفاء من الكورونا

استعاد بوروسيا دورتموند الألماني مدافعه مانويل أكانجي بعد إنهاء فترة العزل الصحي إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا والمشاركة في تدريبات الفريق.









ونقل نادى دورتموند عن اللاعب قوله عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"إنني عائد إلى الملعب بحماس هائل. بعد ظهور نتائج سلبية للفحص، انتهت بفترة عزلي. أشكركم على تمنياتكم لي بالشفاء وعلى دعمكم."









وأضاف بشأن مباراة الديربي المقررة أمام شالكه ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا) :"لا أطيق انتظار المشاركة في مباراة الديربي يوم السبت."









وكانت الفحوص التي خضع لها أكانجي قد جاءت بنتائج إيجابية قبل مباراة المنتخب السويسري أمام نظيره الإسباني في العاشر من أكتوبر الجاري، ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.







