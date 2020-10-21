العثور على طفل لقيط بدكرنس

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شهدت قرية ميت سعدان التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، اليوم، العثور على طفل لقيط حديث الولادة ملفوف بكيس أسود اللون.



وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ لضباط مركز شرطة دكرنس بعثور سيدة علي طفل لقـيط بأحد شوارع قرية " ميت سعدان" دائرة المركز.



و إنتقلت قوة أمنية منضباط المركز وبالفحص وسؤال المبلغة وتدعي سمارة نجاح محد على 60 سنة ربة منزل، ومقيمة " ميت شرف " دائرة مركز دكرنس قررت عثورها على طفل لقيط" حديث الولادة - الحبل السري مربوط " ملفوف داخل كيس أسود اللون" عاري وملقي بإحد الشوارع الجانبية بالقرية.

تم ايداع الطفل بمستشفى دكرئس العام لتقديم الرعاية اللازمة له وتبين عدم وجود إصابات به

وتحرر عن ذلك المحضر ٦٨٩٦ لسنة 2020 إدارى مركز دكرنس، وجار العرض على النيابة العامة.

