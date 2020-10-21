الشباب والرياضة بالقليوبية تطلق مبادرة القراءة للجميع بالتعاون مع مكتبة مصر العامة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية إطلاق مبادرة القراءة للجميع من خلال تواجد المكتبات المتنقلة بمراكز الشباب على مستوى المحافظة في إطار التعاون المشترك بين المديرية ومكتبة مصر العامة، وبالتعاون مع مكتب المبادرات الشبابية بالمحافظة
تنطلق المبادرة إيمانا بالدور المجتمعي لمراكز الشباب والاهتمام بشتى المجالات الرياضية والفنية والثقافية لما لها من أهمية كبرى في بناء الإنسان المصري السوى علما وخلقا وابداعا.
وتأتي المبادرة بالتزامن مع تقليص عدد ايام الدراسة بالمدارس والمساهمة في تطوير ثقافة الشباب والطلائع باتاحة الكتب في المراكز من خلال المكتبات المتنقلة، وزيادة وعي أبنائنا بأهمية القراءة ودورها في تكوين الشخصية.
تنطلق المبادرة برعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

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