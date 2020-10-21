عروض مُبهرة لفرقة رضا ومؤسسيها الأوائل.. في حلقة جديدة من "معكم" منى الشاذلي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:27 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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في حلقة استثنائية تحتفل الإعلامية منى الشاذلي بالذكرى الـ60 لتأسيس فرقة رضا، في الحلقة المقرر إذاعتها مساء غدا الخميس 22 أكتوبر على فضائية سي بي سي.

وتستقبل الشاذلي أعضاء من الجيل الأول الذي شارك في تأسيس فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية مع الفنان الراحل محمود رضا، وتحتفي الشاذلي براقصي الفرقة الذين قدموا أشهر الرقصات المعروفة عن الفرقة طوال تاريخها وسط تفاعل جمهور البرنامج.

وتحدث أعضاء الفرقة الأوائل عن عروضهم أمام الرؤساء والملوك، وذكرياتهم مع الفنان الراحل محمود رضا، ومواقف قابلوها خلال سفرياتهم خارج مصر، والصعوبات التي واجهت تأسيس الفرقة منذ البداية.

وفي عرض مُبهر يدل على مدى حُب أعضاء الفرقة الأوائل للرقص رغم تخطى معظمهم عمر الثمانين؛ قام أعضاء الفرقة الأوائل، بتقديم رقصة جماعية بالبرنامج.

وقدم أعضاء الجيل الحالي للفرقة، عروضًا خالدة للفرقة، منها حلاوة شمسنا، سماح النوبة، الأقصر بلدنا ورقصة النوبة الشهيرة.

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