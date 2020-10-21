تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.42% بختام جلسة الأربعاء

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.42% خاسراً 36.15 نقطة ليغلق عند مستوى 8496.85 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2% رابحاً 298.89 نقطة ليغلق عند مستوى 15261.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 372.7 مليون سهم بقيمة 8.9 مليار ريال.

وهبط 11 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.36%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.23%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.96%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.85%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.63%، ثم قطاعي الطاقة والإعلام والترفيه بنسبة 0.44%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.16%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 7.88%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.78%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.71%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.56%.