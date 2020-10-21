تراجع هامشي بمؤشر سوق البحرين في ختام التعاملات

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.07% خاسراً 1.05 نقطة ليغلق عند مستوى 1453.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.8 مليون سهم بقيممة 637.4 ألف دينار بحريني.









وهبط بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 6.61% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.61%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.66%، وهبط سهم إي بي إم تيرمنيالز البحرين بنسبة 0.33%.