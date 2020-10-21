تراجع هامشي بمؤشر سوق البحرين في ختام التعاملات

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:13 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
Advertisements
أنهي سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.07% خاسراً 1.05 نقطة ليغلق عند مستوى 1453.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.8 مليون سهم بقيممة 637.4 ألف دينار بحريني.


 وهبط بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 6.61% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.61%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.66%، وهبط سهم إي بي إم تيرمنيالز البحرين بنسبة 0.33%.
 
فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.20% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 3.70%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.38%، كما صعد سهم بنك البحرين الوطني  بنسبة 0.16%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ يوم

"خسائر بشرية ومادية".. تفاصيل عاصفة التنين المتوقع حدوثها بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 22 ساعة

رسمياً.. أحمد كشري يقرر الرحيل عن أسوان

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يوم

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ أقل من ساعتين

مجدي عبد الغني ينتقد إدارة الأهلي من جديد

منذ حوالي 6 ساعات

محمد يوسف يعلن جهازه المعاون في البنك الأهلي

منذ أقل من ساعتين

اتجاه بعدم الاستعانة بثنائي الزمالك خلال مباراة الرجاء بدوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

"يطل على 9 أهرامات".. كيف تم بناء مطعم داخل المنطقة الأثرية

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. تامر حسني يطرح أغنية"فجأه افترقنا" غدًا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يلتقي رئيس وزراء اليونان قبيل انعقاد القمة الثلاثية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ حوالي 4 ساعات

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

بتوجيه من السيسي.. رئيس الوزراء يبشر المعلمين بزيادة الرواتب

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

قطاع البنوك التجارية يقود سوق البحرين المالي للتراجع في مستهل التعاملات

مؤشر سوق البحرين المالي ينهي تعاملات اليوم علي تراجع بنسبة 0.13%

مؤشر سوق البحرين يتراجع 0.11% بختام جلسة اليوم

مؤشر سوق البحرين يهبط 0.04% بختام أخر جلسات الأسبوع

تراجع هامشي بمؤشر سوق البحرين خلال التعاملات الصباحية

مؤشر سوق البحرين المالي يتراجع لمستوي 1432.4 نقطة في ختام التعاملات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

05:15 ص

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

محمد يوسف يعلن جهازه المعاون في البنك الأهلي

02:21 م

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

11:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»