بختام التعاملات .. تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.44%

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:09 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
Advertisements
أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.44% خاسراً 9.63 نقطة ليغلق عند مستوى 2171.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 228.5 مليون سهم محققة ما قيمته 203.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3418 صفقة لعدد 29 سهماً.


 وهبطت 4 قطاعات بسوق دبي المالي على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.10%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.38%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.56%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.34%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.63%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.93%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.69%.
 
وقفز 17 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 14.43%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 7.31%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنس بنسبة 3.41%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.39%، فيما تصدر سهم شركة داماك العقارية دبي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 28.9 مليون ورقة بقيمة 31.2 مليون درهم.
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يلتقي رئيس وزراء اليونان قبيل انعقاد القمة الثلاثية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يوم

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ حوالي 4 ساعات

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ يوم

بتوجيه من السيسي.. رئيس الوزراء يبشر المعلمين بزيادة الرواتب

منذ ساعتين

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ أقل من ساعتين

محمد يوسف يعلن جهازه المعاون في البنك الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 22 ساعة

خاص.. تامر حسني يطرح أغنية"فجأه افترقنا" غدًا

منذ حوالي 4 ساعات

"يطل على 9 أهرامات".. كيف تم بناء مطعم داخل المنطقة الأثرية

منذ حوالي 3 ساعات

رسمياً.. أحمد كشري يقرر الرحيل عن أسوان

منذ أقل من ساعتين

اتجاه بعدم الاستعانة بثنائي الزمالك خلال مباراة الرجاء بدوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

"خسائر بشرية ومادية".. تفاصيل عاصفة التنين المتوقع حدوثها بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

مجدي عبد الغني ينتقد إدارة الأهلي من جديد

منذ حوالي 6 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

مؤشر سوق دبي المالي يهبط بنسبة 1.8% بختام جلسة الثلاثاء

تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.54% بمستهل التعاملات

مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.60% بختام جلسة اليوم

تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.71% بختام جلسة الإثنين

مؤشر سوق دبي المالي يهوي بنسبة 2.1% بختام جلسة الإثنين

مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.39% بمستهل تعاملات اليوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

05:15 ص

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

محمد يوسف يعلن جهازه المعاون في البنك الأهلي

02:21 م

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

11:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»