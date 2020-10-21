بختام التعاملات .. تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.44%
الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:09 م
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.44% خاسراً 9.63 نقطة ليغلق عند مستوى 2171.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 228.5 مليون سهم محققة ما قيمته 203.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3418 صفقة لعدد 29 سهماً.
وهبطت 4 قطاعات بسوق دبي المالي على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.10%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.38%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.56%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.34%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.63%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.93%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.69%.
وقفز 17 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 14.43%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 7.31%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنس بنسبة 3.41%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.39%، فيما تصدر سهم شركة داماك العقارية دبي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 28.9 مليون ورقة بقيمة 31.2 مليون درهم.
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