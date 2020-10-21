ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، حيث صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.5% رابحاً 28.28 نقطة ليغلق عند مستوى 5657.39 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.57% رابحاً 35.58 نقطة ليغلق عند مستوى 6280.60 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.3% رابحاً 13.32 نقطة ليغلق عند مستوى 4418.69 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.32% رابحاً 14.45 نقطة ليغلق عند مستوى 4480.35 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 284.8 مليون سهم بقيمة 65.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.4 ألف صفقة.









وصعد 11 قطاعاً ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.72%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.54%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والصناعة بنسبة 0.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.35%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.28%، ثم قطاعي الخدمات المالية والنفط والغاز بنسبة 0.15%، 0.14%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 0.30%.