ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:06 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
Advertisements
أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، حيث صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.5% رابحاً 28.28 نقطة ليغلق عند مستوى 5657.39 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.57% رابحاً 35.58 نقطة ليغلق عند مستوى 6280.60 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.3% رابحاً 13.32 نقطة ليغلق عند مستوى 4418.69 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.32% رابحاً 14.45 نقطة ليغلق عند  مستوى 4480.35 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 284.8 مليون سهم بقيمة 65.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.4 ألف صفقة.


 وصعد 11 قطاعاً ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.72%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.54%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والصناعة بنسبة 0.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.35%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.28%، ثم قطاعي الخدمات المالية والنفط والغاز بنسبة 0.15%، 0.14%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 0.30%.
 
وجاء سهم الشركة العالمية للمدن العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 39.62%، يليه سهم شركة رمال الكويت العقارية بنسبة 10.14%، ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 7.93%، فيما تصدر سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 11.42% يليه سهم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 9.26%، ثم سهم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 4.60%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أبي

أخبار تهمك

"يطل على 9 أهرامات".. كيف تم بناء مطعم داخل المنطقة الأثرية

منذ حوالي 3 ساعات

رسمياً.. أحمد كشري يقرر الرحيل عن أسوان

منذ أقل من ساعتين

"خسائر بشرية ومادية".. تفاصيل عاصفة التنين المتوقع حدوثها بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

بتوجيه من السيسي.. رئيس الوزراء يبشر المعلمين بزيادة الرواتب

منذ ساعتين

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يوم

محمد يوسف يعلن جهازه المعاون في البنك الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مجدي عبد الغني ينتقد إدارة الأهلي من جديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ أقل من ساعتين

اتجاه بعدم الاستعانة بثنائي الزمالك خلال مباراة الرجاء بدوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. السيسي يلتقي رئيس وزراء اليونان قبيل انعقاد القمة الثلاثية

منذ حوالي 5 ساعات

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ يوم

خاص.. تامر حسني يطرح أغنية"فجأه افترقنا" غدًا

منذ حوالي 4 ساعات

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

بنهاية أول جلسة في يونيو .. صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت

ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

صعود جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة اليوم

ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

صعود جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة اليوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

05:15 ص

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

محمد يوسف يعلن جهازه المعاون في البنك الأهلي

02:21 م

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

11:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»