تعرف على فرص لحاق كهربا بمباراة الوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا

اقترب محمود عبد المنعم كهربا نجم النادى الأهلى من اللحاق بمواجهة الوداد البيضاوي المغربي ضمن مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الجمعة القادم.









ويتم تجهيز كهربا الذي شارك فى المران من أجل اللحاق بمواجهة الوداد البيضاوي المغربي بعدما غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة خلال مباراة بيراميدز ببطولة الدوري المصري، وسيلحق كهربا اللقاء أمام الفريق المغربي، بشكل كبير سيكون على دكة البدلاء.









وتقام مباراة الإياب بين الأهلي والوداد بدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.









وكان النادى الأهلى قد حقق الفوز على نظيره الوداد البيضاوي المغربي ضمن مباريات ذهاب دوري أبطال إفريقيا بهدفين دون رد سجلهم كل من محمد مجدي قفشة وعلى معلول.