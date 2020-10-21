وزيرة التجارة: طرح مجمعات صناعية يتيح فرص عمل للشباب (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مبادرة طرح مجمعات صناعية تهدف لإتاحة فرص عمل للشباب والمواطنين بشكل عام.





وأضافت "نيفين جامع"، خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ووزراء المالية والتعليم والصناعة، اليوم الأربعاء، أنه تم طرح 1657 وحدة بـ 7 مناطق صناعية من إجمالي 13 منطقة صناعية سيتم طرحهم تباعًا، بعدة محافظات منها الإسكندرية ومطروح والبحر الأحمر وبني سويف وسوهاج والمنيا، بمساحات تبدأ من 48 متر وحتى 800 متر، ومتاح الحصول على أكثر من وحدة طبقًا لطبيعة المشروع بحد أقصى 8 وحدات.





وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن هذه الوحدات كاملة المرافق وبها جميع الاشتراطات ومهيأة للحصول عليها بترخيص، وتم تقديم الكثير من التيسيرات أهمها تخفيض ثمن كراسة الشروط التي أصبحت بـ 300-500 جنيه مقابل 2000-3000 جنيه من قبل، مع إلغاء جميع المصاريف سواء لدراسة الطلب أو الترسية عليه، إلى جانب تخفيض مقدم جدية الحجز ليصل لـ 10 آلاف جنيه مقابل 50 ألف جنيه من قبل، لتشجيع صغار الصناع على المشاركة في المبادرة.



