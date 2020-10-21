عزل طبي لفريق فيورنتينا بعد إصابة أحد إدارييه بكورونا

خضع فريق فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء للعزل الطبي بعد أن كشفت الفحوص إصابة أحد الإداريين بعدوى فيروس كورونا.









وذكر فيورنتينا في بيان نشره بموقعه على الإنترنت :"الشخص المعني لم يعان من أعراض وقد خضع للعزل طبقا للإرشادات."









وأضاف :"سيخضع الفريق الآن لفقاعة آمنة وسيواصل الامتثال لكل الإجراءات والمعايير الوقائية."









وطبقا للبروتوكول المتبع من جانب الاتحاد الإيطالي، يسمح للفرق التي يظهر بها حالات إيجابية، بالتدريبات وخوض المباريات، على أن يخضع اللاعبون للفحوص في يوم إقامة المباراة.









وتستمر فترة العزل عشرة أيام على أن تأتي الفحوص بنتائج سلبية بعدها.



