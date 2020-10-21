جهاد جريشة حكماً لموقعة كوت ديفوار ومدغشقر بتصفيات أمم أفريقيا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:36 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إختارت لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم الأربعاء جهاد جريشة حكماً لموقعة مدغشقر ضد كوت ديفوار والتي تقام يوم السابع عشر من شهر نوفمبر القادم بالعاصمة انتاناريفو لحساب مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الحادية عشر لتصفيات أمم أفريقيا 2021.


ويقود جريشة طاقم الحكام الذي يعاونه فيه أحمد حسام طه كمساعد أول وسمير جمال كمساعد ثاني فيما تم الإستقرار على أحمد الغندور كحكم رابع.


يُذكر أن مدغشقر تحتل صدارة المجموعة الحادية عشر برصيد ستة نقاط فيما يحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثاني برصيد ثلاثة نقاط.

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مدغشقر كوت ديفوار جريشة تصفيات أمم افريقية

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