المنتخب الأولمبي يبحث ترتيبات معسكره المقبل

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
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يعقد اليوم الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي اجتماعاً مع الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق في حضور الدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم والمشرف علي المنتخب الأولمبي لبحث ترتيبات المعسكر المقبل حيث يتم تحديد موعد بداية المعسكر وجدول التدريبات.


ويناقش الجهاز الفني خلال الاجتماع نتائج متابعات الجهاز الفني للاعبين خلال الفترة الأخيرة منذ استئناف مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر والمباريات الافريقية تمهيدا لاختيار القائمة.


ويتناول المدير الفني خلال الاجتماع اهداف المرحلة المقبلة والمطلوب من كل فرد داخل الجهاز الفني من أجل العمل علي تحقيق انجاز جديد للكره المصرية خلال أولمبياد طوكيو الذي ينطلق يوليو القادم .


وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد اعلن منذ أيام الاتفاق علي إقامة مباراة وديه مع المنتخب الأولمبي البرازيلي تحدد لها 16 نوفمبر علي ستاد الجوهرة السعودي بمدينة جدة وجاري الاتفاق علي مباراه وديه دوليه ثانية مع أحد المنتخبات يوم 13 نوفمبر .


ومن المقرر أن يشارك الجهاز الفني بعد انتهاء الاجتماع في حفل تابين الراحل الكابتن عزمي مجاهد والذي تحدد له الرابعة عصراً بمقر الاتحاد

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