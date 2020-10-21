عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:28 م
رئيس الوزراء ووزير المالية
رئيس الوزراء ووزير المالية
محمد عصام
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أعلن وزير  المالية  محمد معيط، اليوم الاربعاء، التفاصيل الكاملة لزيادة أجور المعلمين التى جاءت بعد توجيه  من الرئيس عبد الفتاح السيسي  بضرورة زيادتها بالتزامن مع عملية تطوير التعليم المصري.

 

 

وكانت جريدة "الفجر" انفردت بنقل تصريحات عن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق جلال شوقي،  بأن الوزارة ستعلن خلال الأيام القادم تفاصيل زيادة أجور المعلمين لينك الخبر:https://www.elfagr.com/4055627

 

وأوضح "معيط " خلال مؤتمر صحفي في حضور رئيس الوزراء مصطفي مدبولي ووزير التربية والتعليم  "أن زيادة أجور المعلمين تتمثل في   زيادة قيمة بدل المعلم وحافز الأداء، وزيادة مكفائة امتحانات النقل بجانب منح حافز إدارة مدرسة، وإنشاء صندوق رعاية اجتماعية للمعلمين.

 

 

 تفاصيل زيادة أجور المعلمين بالأرقام :


وأضاف وزير المالية، "أن قيمة بدل المعلم سترتفع بنسبة 50% عن المقرر في موازنة العام المالي 30 يونيو 2020 لتتراوح من 75 جنيه إلى 180 جنيه شهريا حسب درجة المعلم بإجمالي قيمة 1.8 مليار جنيه وسيستفيد منها 1.4 مليون معلم، بينما سترتفع قيمة حافز الأداء بنسبة 50% عن المقرر في موازنة العام المالي 30 يونيو 2020 لتتراوح قيمتها بين 140 جنيه وتصل إلى 185 جنيه شهريا بحسب درجة المعلم .

 

 

واستكمل " معيط" حديثة، "أن قيمة  مكافأة امتحانات النقل للمعلمين سترتفع بنسبة 25% عن المحددة في موازنة العام المالي 30 يونيو 2020  لتتراوح  بين 50 جنيه إلى 155 جنيه شهريا بحسب درجة المعلم .

 

وتابع،" أن  المعلمين الذين يتولى إدارة المدرسة يحصلون على حافز إدارة المدرسة بقيمة  تتراوح بين 150 جنيه  شهريا لوكيل المعهد و250 جنيه لمدير المدرسة شهريا بإجمالي تكلفة تتحملها الموازنة العامة للدولة 110 مليون جنيه.

 

 

وأشار إلى أن زيادة مرتبات المعلمين من خلال ما سبق  سيحمل الموازنة العامة للدولة نحو 5.611 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء صندوق رعاية اجتماعية للمعلمين بقيمة  نصف مليار جنيه يوفر مزايا اجتماعية لهم.



وأكد وزير المالية، أن قيمة  الزيادة في مرتبات المعلمين بعد دمج تلك الزيادات السابقة  تتراوح بين 425 جنيه لكبير المعلمين و420 جنيه لكبير المعلمين، و 325 جنيه معلم مساعد، مشيرا إلى أن تطبيقها سيبدأ من يناير المقبل.

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