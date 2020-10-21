رئيس الوزراء يحذر المواطنين: عدم التزامنا الفترة المقبلة يعني تدهور الاقتصاد
الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:33 م
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لدفع عجلة الاقتصاد المصري، في وقت يعاني فيه العالم أجمع من جائحة كورونا وتباطؤ الإنتاج، ولكن أكبر المؤسسات الدولية تشيد بالاقتصاد المصري وتؤكد على قوته وصلابته وقدرته على عبور الأزمة والاستمرار بمعدل نمو إيجابي.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ووزراء المالية والتعليم والصناعة، اليوم الأربعاء، أن جزء كبير من قدرتنا على التعافي والعودة مرة أخرى لمعدلات النمو قبل جائحة كورونا والتي اقتربت من 6% كان بسبب التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.
وتابع رئيس الوزراء، أن الحكومة تنظر بقلق بالغ لعودة ارتفاع ارقام إصابات كورونا بصورة متواترة في عدد من الدول، سواء دول العالم المتقدم أو الدول المجاورة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتخفيف حدة انتقال المرض خاصة مع دخول فصل الشتاء والتي متوقع أن ترتفع فيه الإصابات، معقبًا: "محتاجين نلتزم بقدر الإمكان علشان الاعداد متزدش ويكون لذلك تبعيات سلبية على الاقتصاد المصري وظروفنا المعيشية".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا