تامر حسني يوضح حقيقه تواجده في مهرجان الجونة هذا العام

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نفى الفنان تامر حسني الأخبار المتداولة عن مشاركته في مهرجان الجونة، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب تامر حسني منشورًا قال فيه :"يا شباب في خبر بيتداول غلط بسبب لخبطة المعلومات، إني مشارك في مهرجان الجونة أو حتى هحضره، دا خبر مش حقيقي".



وتابع تامر حسني قائلاً :"أولاً معنديش فيلم في المهرجان، ثانيًا الله فكرة ذهابي للجونه لإني مشغول بتحضير حفل إطلاق البومي القادم خليك فولاذي

والمقترح أن يتم في الجونه يوم ٢٩ إن شاء الله".





وفي سياق آخر، طرح تامر حسني مؤخرًا أغنيته الجديدة "ما بطلناش إحساس"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل، ميكس هاني محروس، ماستر جلال حمداوي، ومدير إنتاج هاني صليب.



