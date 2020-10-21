محمد يوسف يعلن جهازه المعاون في البنك الأهلي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:21 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أعلن محمد يوسف المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي الصاعد حديثاً لبطولة الدوري المصري تشكيل الجهاز المعاون له.


وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر نشر يوسف تغريدة قال فيها: " الجهاز الفني للبنك الأهلي سيضم عادل مصطفى مدرباً عاماً بالإضافة إلى سيف عامر معد بدني ومحمد رمضان مدرب مساعد وطارق سيلمان مدرب لحراس المرمى".


وأكد يوسف أنه سيقود المران الأول له مع الفريق اليوم الأربعاء وذلك عقب حصول اللاعبين على راحه بعد التأهل من الدرجة الثانية.


يُذكر أن آخر التجارب التدريبية لمحمد يوسف العمل كمدير فني مؤقت للنادي الأهلي قبل العمل كمساعد في الجهاز الفني للقلعة الحمراء مع الفرنسي باتريس كارتيرون والأوروجوياني مارتن لاسارتي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد يوسف طارق سليمان الدوري المصري البنك الاهلي

أخبار تهمك

اتجاه بعدم الاستعانة بثنائي الزمالك خلال مباراة الرجاء بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يلتقي رئيس وزراء اليونان قبيل انعقاد القمة الثلاثية

منذ حوالي 3 ساعات

بتوجيه من السيسي.. رئيس الوزراء يبشر المعلمين بزيادة الرواتب

منذ نصف ساعة

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يوم

محمد يوسف يعلن جهازه المعاون في البنك الأهلي

منذ 12 دقيقة

الزمالك يرفض التخلي عن حارسه الأول

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يُعلن الوجهة الأقرب لحسام عاشور

منذ ساعتين

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 21 ساعة

مجدي عبد الغني ينتقد إدارة الأهلي من جديد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ ساعتين و 34 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء الجديد حال تأجيلها

منذ ثلث ساعة

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

"خسائر بشرية ومادية".. تفاصيل عاصفة التنين المتوقع حدوثها بمصر

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. الخطيب يحسم صفقة المدرب الجديد للأهلي

مارتن لاسارتي يصل الجزيرة لتدريب الأهلي

صور أول ظهور للمدرب مارتن لاسارتي في الأهلي

ملعب وغرف ملابس الأهلي تحت أنظار مارتن لاسارتي

أول طلب لمحمود الخطيب من مارتن لاسارتي

مارتن لاسارتي.. كاتب المقالات والعاطل عن العمل في الأهلي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 ص

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

بتوجيه من السيسي.. رئيس الوزراء يبشر المعلمين بزيادة الرواتب

02:03 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

11:59 ص

اتجاه بعدم الاستعانة بثنائي الزمالك خلال مباراة الرجاء بدوري الأبطال

12:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»