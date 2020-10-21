محمد يوسف يعلن جهازه المعاون في البنك الأهلي

أعلن محمد يوسف المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي الصاعد حديثاً لبطولة الدوري المصري تشكيل الجهاز المعاون له.









وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر نشر يوسف تغريدة قال فيها: " الجهاز الفني للبنك الأهلي سيضم عادل مصطفى مدرباً عاماً بالإضافة إلى سيف عامر معد بدني ومحمد رمضان مدرب مساعد وطارق سيلمان مدرب لحراس المرمى".









وأكد يوسف أنه سيقود المران الأول له مع الفريق اليوم الأربعاء وذلك عقب حصول اللاعبين على راحه بعد التأهل من الدرجة الثانية.









يُذكر أن آخر التجارب التدريبية لمحمد يوسف العمل كمدير فني مؤقت للنادي الأهلي قبل العمل كمساعد في الجهاز الفني للقلعة الحمراء مع الفرنسي باتريس كارتيرون والأوروجوياني مارتن لاسارتي.



