النائب العام يعتمد إطلاق مشروع ربط النيابات الكلية بتقنية الاجتماع المرئي عن بعد

اعتمد المستشار حمادة الصاوي النائب العام اليوم الأربعاء، إطلاق مشروع ربط النيابات الكلية بتقنية الاجتماع المرئي عن بعد «video conference» عن طريق شبكة داخلية مؤمنة، وذلك على هامش افتتاح ورشة العمل الخاصة بمكافحة جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين التي نظمتها «إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام» كأولى الفاعليات المستخدم فيها هذه التقنية.





وأعرب في كلمته الافتتاحية للورشة عن سعادته بإطلاق هذا المشروع الذى يُعَدّ خُطوةً هامَّةً في تفعيل «النيابة العامة» لسياسة التحول الرقميِّ في أعمالها، إذ إنه يُسهّلُ الاتصال بين أعضاء النيابة بشكل سريع ومؤمن، ويحدُّ من الاختلاط في ظل مكافحة «فيروس كورونا».



