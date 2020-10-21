بيان هام للفنان رامي صبري



وكتب:" تم حظر عدد كبير من اللجان الالكترونية الفترة الماضية... حيث يتعرض الفنان رامي صبري لهجوم كبير فور نزول أي عمل جديد. وتلبية لتعليمات الفنان رامي صبري لم يتم الرد عليهم وذلك لإحترامه لجمهوره الكبير داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. شكرًا.



جدير بالذكر أن أغنية"مش مرتاحين" من كلمات أحمد علي موسى، وألحان مدين، توزيع ومكس أسامة عبد الهادي، ماستر جلال الحمداوي.



طرح المطرب رامي صبري، منذ أيام أغنيته الجديدة وهي تتر مسلسل "طلقتك نفسي" وتحمل عنوان"مش مرتاحين" وذلك عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".ونشر رامي، عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير"انستجرام" منشور يتضمن غضبه من الحملات الالكترونية التي تهاجمه عن قصد عقب طرح أي عمل فني له.