وزير المالية يعلن نسب الزيادة في رواتب المعلمين

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك توجيه رئاسي صدر منتصف سبتمبر بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، لافتًا إلى أن مجلس الوزارة وافق على زيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50% من القيمة في 30-6- 2020 يستفيد منها 1.4 مليون معلم بوزارة التربية والتعليم والأزهر، من 75 جنيه للمعلم المساعد لـ 180 جنيه لكبير المعلمين.





وأضاف "معيط"، خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ووزراء المالية والتعليم والصناعة، اليوم الأربعاء، أنه تقرر أيضًا زيادة قيمة حافز الأداء الشهري بنسبة 50% من القيمة في 30-6- 2020 يستفيد منها 1.4 مليون معلم، من 140 جنيه لـ 185 جنيه.



