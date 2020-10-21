وزير المالية يعلن نسب الزيادة في رواتب المعلمين

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:15 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك توجيه رئاسي صدر منتصف سبتمبر بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، لافتًا إلى أن مجلس الوزارة وافق على زيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50% من القيمة في 30-6- 2020 يستفيد منها 1.4 مليون معلم بوزارة التربية والتعليم والأزهر، من 75 جنيه للمعلم المساعد لـ 180 جنيه لكبير المعلمين.

وأضاف "معيط"، خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ووزراء المالية والتعليم والصناعة، اليوم الأربعاء، أنه تقرر أيضًا زيادة قيمة حافز الأداء الشهري بنسبة 50% من القيمة في 30-6- 2020 يستفيد منها 1.4 مليون معلم، من 140 جنيه لـ 185 جنيه.

وتابع وزير المالية، أنه تقرر أيضًا زيادة 25% من قيمة مكافأة الامتحانات من القيمة في 30-6- 2020 يستفيد منها 1.4 مليون معلم و700 ألف من الإداريين بقيمة 50-155 جنيه شهريًا، موضحًا أن تكلفة زيادة بدل المعلم 1.8 مليار جنيه، و1.2 مليار جنيه، وتكلفة زيادة 2.3 مليار جنيه.

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وزير المالية رواتب المعلمين بوابة الفجر المعلمين الفجر السيسي

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