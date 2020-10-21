أول تعليق للراقصة البرازيلية "لورديانا" التي أشعلت السوشيال ميديا في مصر (فيديو)

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
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نشرت الراقصة البرازيلية المقيمة في مصر، لورديانا، مقطع فيديو لمتابعيها عبر صفحتها الشخصية على تطبيق الصور "إنستجرام".

وقالت الراقصة التي أثار فيديو سابق لها وهي ترقص على أغنية "إخواني" ضجة في مصر: "فخورة بكل دعمكم وحبكم.. أنا بحبكوا كلكوا". 

وتزايد عدد متابعيها بشكل كبير، بعد تصدرها قائمة الأكثر تداولا في مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، خلال الساعات الماضية.

ولفتت لورديانا الانتباه وصارت حديث وسائل الإعلام بعد ظهورها في مقطع وهي ترقص في أحد مراكز التجميل بالقاهرة، حيث حقق الفيديو مشاهدات كبيرة في وقت قياسي.

تجدر الإشارة إلى أن طارق عبد المحسن، مدير أعمال الراقصة لورديانا، كان قد صرح في وقت سابق بأنها راقصة محترفة متواجدة في مصر منذ 4 سنوات، وتعمل على تدريب الفتيات في نادي رياضة.

كما ظهر للورديانا عدد من الفيديوهات خلال قيامها بإحياء حفلات خاصة وحفلات الزفاف في مصر، واشتهرت بالرقص على الأغاني الشعبية.


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