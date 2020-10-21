شوقي: المعلم عصب عملية التطوير.. وتعليمنا يحظى بإشادة عالمية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هذا العام هو عام تقدير المعلم، موجها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه للمعلمين، وتطوير التعليم بشكل عام.





وأشار "شوقي"، خلال مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة ووزراء التعليم والمالية والصناعة، اليوم الأربعاء، إلى أن المعلم هو عصب العملية التعليمية في الماضي والحاضر والمستقبل، لافتا إلى أنهم يحاولون تحسين وضع المعلم قدر الإمكان، معلقا: "مهما عملنا من مناهج جديدة يظل المعلم في قلب هذا التطوير".



