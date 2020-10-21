موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء الجديد حال تأجيلها

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:11 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشفت بعض المصادر المسؤولة في الإتحاد الافريقي لكرة القدم مصير مباراة الزمالك ضد الرجاء والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.


وأرسل نادي الرجاء الكثير من المستندات للكاف من أجل توضيح موقف حامل لقب الدوري المغربي بطلب تأجيل مباراة الزمالك المقرر لها يوم السبت القادم.


وفي حالة تقرر تأجيل المباراة فإنها تقام يوم 30 أكتوبر بسبب وجود الكثير من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين صفوف فريق نادي الرجاء.


وأضاف المصدر: " التأجيل لا يؤثر على المباراة النهائية التي تقرر لها يوم السادس من شهر نوفمبر القادم ولن يتم تأجيلها وستُلعب في موعدها الأول".


يُذكر أن الزمالك نجح في الفوز بمباراة الذهاب بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان الأحد على أرضية ملعب مركب محمد الخامس.

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دوري أبطال افريقيا تاجيل مباراة الزمالك والرجاء الدور النصف نهائي

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